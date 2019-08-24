СМИ: сотни антиправительственных демонстрантов собрались в одном из районов Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 августа. /ТАСС/. Сотни антиправительственных демонстрантов собрались в субботу днем в районе Kwun Tong в материковой части Гонконга. Акция протеста проходит с разрешения властей по согласованному маршруту, сообщает местное телевидение.

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

Между тем, опасаясь массового скопления людей, оператор железнодорожного транспорта - корпорация MTR - объявила о временном закрытии сразу четырех близлежащих к зоне шествия станций метро. Это вызвало критику многих пассажиров, а также митингующих, которым сложно добраться до мест проведения акции. В пятницу вечером оператор метро заручился поддержкой Верховного суда в получении официального предписания, запрещающего демонстрантам нарушать работу подземки. Оно предусматривает ответственность за препятствование работе метро, ненадлежащее поведение на станциях и в поездах, порчу оборудования, оскорбление персонала. Накануне группы радикальных активистов разрисовали граффити с ругательствами стены на станции метро "Квай фонг".

Некоторые демонстранты высказывают недовольство правительственной программой установки вдоль дорог, в том числе в районе Квун Тун, "умных" городских фонарей. Оснащенные сенсорами, камерами и датчиками, они способны собирать и анализировать информацию о качестве воздуха, пробках, погодных условиях в режиме реального времени. Однако многие активисты усматривают в этом стремление властей шпионить за прохожими.