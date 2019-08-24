Bloomberg: иранский танкер Adrian Darya направляется в сторону Турции

ТАСС, 24 августа. Иранский танкер Adrian Darya, который раньше назывался Grace 1, сменил курс и следует по направлению к Турции. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg .

Ранее греческий телеканал Skai, сообщал, что танкер идет в порт Каламата на юго-западе греческого полуострова Пелопоннес. Предполагалось, что он прибудет туда в воскресенье. Однако представители порта объяснили, что его инфраструктура не позволяет принимать суда такого большого водоизмещения. Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил французскому телеканалу France 24, что Adrian Darya не плывет в Грецию.

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на систему отслеживания перемещения судов, танкер сменил курс и в настоящее время следует по направлению к турецкому средиземноморскому порту Мерсин. Как ожидается, судно достигнет пункта назначения 31 августа.