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Задержание иранского танкера в Гибралтаре

Bloomberg: иранский танкер Adrian Darya направляется в сторону Турции

По данным агентства, судно прибудет в порт Мерсин 31 августа

ТАСС, 24 августа. Иранский танкер Adrian Darya, который раньше назывался Grace 1, сменил курс и следует по направлению к Турции. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg.

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Ранее греческий телеканал  Skai, сообщал, что танкер идет в порт Каламата на юго-западе греческого полуострова Пелопоннес. Предполагалось, что он прибудет туда в воскресенье. Однако представители порта объяснили, что его инфраструктура не позволяет принимать суда такого большого водоизмещения. Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил французскому телеканалу France 24, что Adrian Darya не плывет в Грецию.

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на систему отслеживания перемещения судов, танкер сменил курс и в настоящее время следует по направлению к турецкому средиземноморскому порту Мерсин. Как ожидается, судно достигнет пункта назначения 31 августа.

Теги
ИранТурцияЗадержание иранского танкера в Гибралтаре
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