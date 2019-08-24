СМИ: полиция Гонконга задержала 28 демонстрантов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 августа. /ТАСС/. Полицейские в Гонконге в субботу задержали 28 радикально настроенных антиправительственных демонстрантов - зачинщиков беспорядков в ряде районов города. Об этом сообщает газета South China Morning Post .

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

Сотни продемократических активистов днем собрались в квартале Квун Тун в материковой части мегаполиса. Отдельные группы митингующих вышли за пределы согласованного с властями маршрута шествия и стали блокировать улицы, возводить баррикады и вооружаться кирпичами. В стражей порядка бросались различные предметы, в том числе бутылка с зажигательной смесью, после чего те впервые за последние 10 дней применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы.

Несколько человек получили ранения. Один из пострадавших был госпитализирован с серьезной травмой глаза. За медицинской помощью с ушибом ноги также обратился журналист телерадиовещательной корпорации RTHK.

Вечером акции протеста перекинулись на районы Вон Тай Синг и Шам Шуй По, где немногочисленные группы демонстрантов перекрыли улицы и слепили лазерами в глаза офицерам полиции. Правоохранильные органы провели операции по разгону собравшихся, применяя минимальную силу. К этому часу основная масса протестующих разошлась по домам.

Более двух месяцев назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну протестов.

Демонстранты выдвигают пять требований, добиваясь полного и бесповоротного отзыва закона от экстрадиции, созыва независимой комиссии для расследования действий полиции, освобождения всех задержанных участников протестных акций, отказа от их классификации как "массовых беспорядков", введения прямых демократических выборов в Гонконге.