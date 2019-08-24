{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит G7 во Франции

Макрон официально открыл саммит Группы семи рабочим ужином

Помимо лидеров Франции, Германии, США, Японии, Италии, Канады и Великобритании в первом официальном мероприятии саммита также принимает участие глава Евросовета
Президент Франции Эмманюэль Макрон EPA-EFE/Julien de Rosa
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© EPA-EFE/Julien de Rosa

БИАРРИЦ /Франция/, 24 августа. /ТАСС/. Саммит Группы семи официально открылся во французском Биарицце. Как сообщил корреспондент ТАСС, лидеры Франции, Германии, США, Японии, Италии, Канады и Великобритании собрались за рабочим ужином.

На эту тему
Во Франции начинает работу саммит G7

В первом официальном мероприятии саммита также участвует глава Евросовета Дональд Туск. До ужина французский президент провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Кроме того, главы европейских государств G7 провели совместную встречу.

В субботу днем Макрон в обращении к гражданам Франции сообщил, что в ходе саммита стороны обсудят вопросы урегулирования международных кризисов, деэскалации торговых споров и ситуацию с пожарами в Амазонии. Главной же темой станет борьба против различных проявлений неравенства. Саммит завершит свою работу в понедельник вечером.

Теги
Меркель, АнгелаЯпонияКанадаСШАГерманияВеликобританияИталияФранцияАбэ, СиндзоТуск, ДональдТрамп, ДональдСаммит G7 во Франции
Саммит G7 во Франции
Трамп и Макрон обсудили торговлю и ситуацию в Персидском заливе
Лидеры выразили общую озабоченность рядом вызовов безопасности
Читать полностью