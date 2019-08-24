СМИ: Джонсон пообещает не платить ЕС $37 млрд при отсутствии сделки об условиях Brexit

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредит европейских лидеров на саммите Группы семи во французском Биаррице, что Лондон по своему усмотрению сократит размер отступных за выход страны из Евросоюза с £39 млрд ($48 млрд) до £9 млрд ($11 млрд) в случае реализации Brexit с отсутствием сделки. Об этом в субботу сообщила газета The Mail on Sunday.

По данным издания, отсутствие компромисса в вопросе достижения соглашения об условиях Brexit может привести к тому, что согласованная с Брюсселем правительством премьер-министра Терезы Мэй сумма отступных может быть и вовсе сокращена до £7 млрд ($8,6 млрд).

Джонсон в июне, будучи в статусе главного кандидата на пост британского премьера, пообещал не выплачивать Брюсселю £39 млрд, пока Лондон не согласует новое улучшенное соглашение об условиях Brexit.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).