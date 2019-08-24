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Саммит G7 во Франции

Трамп заявил о достижении прогресса на саммите G7

Президент США дал высокую оценку встречам на саммите в Биаррице

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу дал высокую оценку встречам на саммите G7 и заявил о прогрессе по итогам прошедших переговоров.

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"Франция и ее президент Эмманюэль Макрон проделали прекрасную работу [в организации] очень важного [саммита] G7. Обед с Макроном стал самой лучшей встречей, которая у нас была до сих пор. Так же вечерняя встреча с мировыми лидерами прошла очень хорошо. Достигнут прогресс!" - написал американский лидер в своем Twitter. "Все обсуждают нашу великую экономику", - добавил Трамп.

Саммит "Большой семерки" открылся в Биаррице в субботу вечером. Ранее Макрон в обращении к французам заявил, что на встрече стороны обсудят урегулирование международных кризисов, торговые споры и ситуацию с пожарами в Амазонии. Главной же темой станет борьба против различных проявлений неравенства. Саммит завершится в понедельник вечером.

Теги
СШАФранцияТрамп, ДональдМакрон, ЭмманюэльСаммит G7 во Франции
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