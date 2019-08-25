СМИ: три ливанца ранены в результате взрыва израильского беспилотника в Бейруте

БЕЙРУТ, 25 августа. /ТАСС/. Три человека получили осколочные ранения во время взрыва израильского беспилотного летательного аппарата в небе над южной окраиной Бейрута. Как передало в воскресенье национальное агентство Al Watania, все трое были сотрудниками информационного центра шиитской партии "Хезболлах".

Представитель партии Мухаммед Афиф сообщил агентству, что израильский беспилотник был заминирован. "В результате взрыва нанесен значительный материальный урон помещениям центра", - сказал он.

В ночные часы на юге Бейрута были замечены два израильских беспилотника. Один из них упал и был обнаружен в районе Муаввад поблизости от информационного центра "Хезболлах". Другой взорвался в воздухе, его падение вызвало пожар в здании. Представитель "Хезболлах" заявил, что бойцы вооруженной милицией не сбивали беспилотников.

С утра в воздушное пространство Ливана вторглось несколько израильских истребителей, которые совершают интенсивные разведывательные полеты над Бейрутом, Сайдой и южными районами страны.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что израильские ВВС нанесли ночью удары по иранским целям в Акрабе в соседней Сирии, к северо-востоку от Дамаска. Согласно коммюнике, ударам подверглись силы "Аль-Кудс" (силы специального назначения Корпуса стражей исламской революции), а также шиитские формирования, которые планировали атаку на израильские цели с сирийской территории. "Сорванная атака включала планы по запуску нескольких оснащенных вооружением беспилотников для использования против израильских объектов", - отмечалось в документе.