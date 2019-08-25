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Саммит G7 во Франции

Трамп не прокомментировал сообщения о возможном прибытии Зарифа на G7

Ранее агентство France-Presse сообщало, что делегация из Ирана прибыла для участия в работе саммита в Биаррице

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отказался прокомментировать сообщения о возможном прибытии главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на саммит Группы семи (G7), который проходит 24-26 августа во французском Биаррице.

"Без комментариев", - приводит слова американского лидера агентство Reuters в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в воскресенье агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на данные с сайта слежения за самолетами Flightradar24 информировало, что делегация из Ирана прибыла для участия в работе саммита Группы семи (G7) в Биаррице. По сведениям службы Flightradar24, самолет, в котором прибыла иранская делегация, в последние дни совершал полеты именно в те страны, в которых побывал глава МИД Ирана.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдЗариф, Мохаммад ДжавадСаммит G7 во Франции
Саммит G7 во Франции
Глава МИД Ирана прибыл в Биарриц, где проходит саммит Группы семи
Во внешнеполитическом ведомстве республики уточнили, что у Джавада Зарифа нет намерений проводить встречи с представителями американской делегации
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