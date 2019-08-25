Трамп не прокомментировал сообщения о возможном прибытии Зарифа на G7

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отказался прокомментировать сообщения о возможном прибытии главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на саммит Группы семи (G7), который проходит 24-26 августа во французском Биаррице.

"Без комментариев", - приводит слова американского лидера агентство Reuters в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в воскресенье агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на данные с сайта слежения за самолетами Flightradar24 информировало, что делегация из Ирана прибыла для участия в работе саммита Группы семи (G7) в Биаррице. По сведениям службы Flightradar24, самолет, в котором прибыла иранская делегация, в последние дни совершал полеты именно в те страны, в которых побывал глава МИД Ирана.