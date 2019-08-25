Источник: Туск и Джонсон не достигли прогресса на встрече по Brexit

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Премьер Великобритании Борис Джонсон и глава Европейского совета Дональд Туск провели встречу по ситуации вокруг выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit) на полях саммита Группы семи (G7) в Биаррице, однако не добились прогресса. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник в институтах ЕС.

"Премьер Джонсон и председатель Туск обсудили ситуацию вокруг Brexit. Практически никакого прогресса нет. Стороны договорились продолжить контакты, в частности, в Нью-Йорке в ходе Генассамблеи ООН в сентябре", - сообщил он.

В субботу Туск заявил журналистам, что Евросоюз открыт к любым формам сотрудничества с премьер-министром Великобритании по Brexit, кроме выхода без соглашения. Глава Евросовета подчеркнул, что готов обсудить любые приемлемые для стран ЕС идеи Джонсона, в том числе по главной проблеме Brexit - режиму контроля границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из сообщества в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Джонсон добивается внесения изменений в этот пункт согласованного с ЕС текста соглашения по Brexit, однако Брюссель продолжает настаивать, что этот документ не подлежит пересмотру, а обсуждать можно лишь его интерпретации.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября этого года.