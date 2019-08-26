Эксперты призвали центральное правительство КНР восстановить стабильность в Гонконге

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Группа официальных деятелей и ведущих китайских экспертов впервые призвала центральное правительство КНР к возможному вмешательству в ситуацию в Гонконге и восстановлению там стабильности, вплоть до использования армии. Об этом пишет в понедельник газета China Daily .

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"Эксперты в области права и старшие официальные лица обратились с призывом к гонконгскому обществу в этот уик-энд с призывом сформировать единый фронт для защиты власти закона и задействовать диалог с тем, чтобы избавить город от нынешних беспорядков", - пишет издание. Этот призыв, отмечается далее, прозвучал на состоявшемся в субботу в Шэньчжэне (южная провинция Гуандун) семинаре, в котором приняли участие около сорока экспертов и официальных лиц из Гонконга, Макао и материкового Китая.

"Гонконг может быть разрушен, если насилие продолжит подрывать фундаментальные интересы города и страны", - заявил на мероприятии глава Китайской ассоциации изучения Гонконга и Макао Сюй Цзе.

Армия как фактор стабильности

"В свете вызова системе центральное правительство имеет право и обязанность предпринять действия по обеспечению стабильности в Гонконге", - цитирует издание выступление заместителя руководителя комиссии по Основному закону Специального административного района Сянган постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Марии Там Вай-чу. Она также напомнила, что гарнизон Народно-освободительной армии Китая в Гонконге "является важным фактором в полном исполнении принципа "Одна страна - две системы".

"Если в Гонконге возникнут крупные беспорядки, то центральное правительство может и обязано вмешаться и вернуть положение в правильное русло", - приводит China Daily слова парламентария от Гонконга.

Беспорядки в Гонконге являются "битвой между Китаем и иностранными и внутренними антипекинскими силами", - убежден заместитель главы Китайской ассоциации изучения Гонконга и Макао Лау Шу-кай. Требованием радикалов, по его мнению, является "захват власти" у центрального правительства и администрации Гонконга. Одновременно он, как пишет China Daily, выразил надежду на урегулирование ситуации силами самого Гонконга.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который был направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.