Пекин поддерживает применение водометов полицией Гонконга для разгона демонстрантов

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Центральное правительство КНР поддерживает администрацию Гонконга и действия местной полиции. Так официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан в понедельник на брифинге прокомментировал применение водометов для разгона демонстрантов.

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"Я могу понять, что администрация Сянгана (китайское название Гонконга - прим. ТАСС) отреагировала [на происходящее]", - сказал Гэн Шуан. "Что касается Центрального правительства КНР, мы решительно поддерживаем главу гонконгской администрации Кэрри Лам, - указал дипломат. - И мы поддерживаем полицию Сянгана в методах остановки насилия".

Полиция Гонконга в воскресенье вечером впервые применила спецмашины с водометами для разгона групп демонстрантов в районе Цуен Ван в материковой части города. В зону беспорядков были выдвинуты два модифицированных грузовика Mercedes-Benz ("Мерседес-Бенц"), каждый из которых оснащен 15 водяными пушками. Одна из машин выбросила мощную струю воды для расчистки баррикад, сооруженных митингующими на проезжей части. Как сообщило местное телевидение, новая техника пока не была задействована в полную силу непосредственно против толпы демонстрантов.

Более двух месяцев назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.