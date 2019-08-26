Рауль Хаджимба считает, что второй тур выборов в Абхазии пройдет спокойно

СУХУМ, 26 августа. /ТАСС/. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба уверен, что второй тур выборов главы республики пройдет спокойно. Об этом он сообщил в понедельник в Сухуме журналистам после прошедшего 25 августа первого тура голосования.

"Мы достаточно эмоциональные по характеру люди, но мы прошли сложную школу выборов, и я верил, что у нас все будет спокойно. Мы доказали себе и всему миру, что мы умеем это делать независимо от результатов... Уверен, что результат будет положительным для нас", - сказал Хаджимба.

Хаджимба уверен, что сумеет улучшить свой результат во втором туре.

"Мы уже подсчитали, какое количество [голосов, в первом туре полученных другими кандидатами]… можно получить. Я не сомневаюсь, что это положительно скажется на результатах во втором туре", - сказал Хаджимба.

По итогам прошедших в минувшее воскресенье выборов президента Абхазии Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхас Квициния - вышли во второй тур. В первом туре Хаджимба получил 23,85%, Квициния - 21,97% голосов избирателей.

По данным ЦИК Абхазии, явка избирателей на выборах составила 66,55%.