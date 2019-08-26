Мэр Риги заявил, что в Латвии не удалось построить единое общество

РИГА, 26 августа. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Новый мэр Риги Олег Буров считает одной из главных проблем Латвии то, что она до сих пор не смогла построить консолидированное общество. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью ТАСС.

"В Латвии есть один минус - с 1991 года мы во многом остались двухобщинным обществом, - сказал он. - Нам очень важно, чтобы произошла интеграция общества".

По мнению Бурова, "заложниками этой ситуации" являются также и участники неофициальных мероприятий в день памяти латышского легиона "Ваффен СС" 16 марта, поскольку "те, кто там собираются - не были фашистами". "Были семьи [во время Второй Мировой войны], когда сын пошел воевать на один фронт, другой - рыл окопы на немецкой стороне, - заявил он. - Нам важно консолидировать это общество".

Буров уверен, что традиция отмечать День Победы 9 мая в Риге сохранится, однако не уверен, что будет участвовать в этих торжествах в качестве градоначальника. "Я не уверен, что буду принимать участие как официальное лицо, как мэр города, - сказал он. - Но, как Олег Буров, приду ли я туда или в другое место - мое личное дело. Я знаю много мест, где есть памятники советским воинам, которые не являются таким ярким международным символом". "Отмечать 9 мая, конечно, будут. Никаких запретов у города на этот счет не было, нет и не будет", - подчеркнул новый мэр.

День Победы

Лично для себя Буров считает День Победы в первую очередь днем памяти и скорби. "В 1980 году 9 мая я был в Москве, подошел к Большому театру, - рассказал он. - Тогда в живых было еще много ветеранов, которые участвовали в войне. Всюду были песни, музыка, смех, радость, ордена - чувствовалось, что эти люди воевали и выжили". "Потом я прошел на соседнюю улицу, - вспоминает рижский мэр. - Там стояла бабушка в плаще, к которому булавкой была прикреплена записка на тетрадочном листке в клеточку. На нем от руки было написано: "Ищу сына". Она стояла тихо, и был некий диссонанс между искренним счастьем ветеранов вокруг и грустью этой бабушки... Вот это для меня осталось на всю жизнь. Для меня 9 мая - это больше та бабушка".

Каждый год 9 мая у монумента советским солдатам в Риге собираются порядка 200 тыс. жителей Латвии. Они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы.

День легионеров

16 марта в Латвии неофициально считается днем памяти латышского легиона "Ваффен СС". В Риге в этот день радикалы устраивают публичные мероприятия.

Две латышские дивизии "Ваффен СС" были созданы в 1943 году. После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта было официальной памятной датой. Шествия местных националистов и бывших эсэсовцев по центру города вызвали крайне резкую реакцию в России и в мире, после чего было принято решение исключить эту дату из списка памятных.

Буров, представляющий партию "Честь служить Риге" (ЧСР), избран мэром Риги 19 августа. За соответствующее решение проголосовали 35 из 60 депутатов городского парламента в ходе внеочередного заседания.