СМИ: Болтон посетит Белоруссию

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в течение текущей недели посетит Белоруссию. Об этом сообщил в понедельник со ссылкой на источники журнал Foreign Policy.

Подробности о деталях визита не приводятся. Издание обратило внимание, что Болтон станет наиболее высокопоставленным представителем властей США из всех, кто посещал Белоруссию с начала века.

По данным Foreign Policy, в следующем месяце также планируется визит в Белоруссию заместителя госсекретаря США по политическим делам Дэвида Хейла. В ходе поездки он, как ожидается, обсудит расширение американского дипломатического присутствия в стране, в том числе возможный обмен послами.

В последние годы отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. Это привело к некоторому расширению штата посольства США в Минске. В 2008 году между Минском и Вашингтоном разгорелся дипломатический скандал, причиной которого стало введение США санкций в отношении Белоруссии из-за нарушений прав человека, что привело к отзыву послов. В марте 2019 года замминистра иностранных дел республики Олег Кравченко сообщил, что Белоруссия и США могут назначить послов через год-два, срок связан с техническими процедурами.

В последнее время Минск посетили сразу несколько крупных американских политических деятелей, которые были приняты президентом Александром Лукашенко.