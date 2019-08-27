Экс-полковник армии Австрии остается под арестом по подозрению в шпионаже в пользу России

ВЕНА, 27 августа. /ТАСС/. Прокуратура австрийского города Зальцбург не завершила расследование в отношении полковника австрийской армии в отставке, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Он продолжит оставаться под арестом в ближайшее время. Об этом сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в австрийских следственных органах.

"Расследование не завершено. Оно ведется под грифом "секретно". Подозреваемый все еще находится в предварительном заключении", - отметил представитель прокуратуры.

По словам прокурора, дальнейшие подробности об аресте отставного полковника можно ожидать не ранее середины сентября. В свою очередь защита подозреваемого пока не предпринимала какие-либо действия, чтобы обжаловать арест. В земельном суде Зальцбурга корреспонденту ТАСС также сообщили, что арест остается в силе и суд не рассматривал дело по факту дальнейших действий.

В июле 2019 года МВД Австрии объявило в международный розыск гражданина России Игоря Зайцева по подозрению в работе на Главное управление (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ и получении секретных сведений в ущерб Австрийской Республике. 65-летний россиянин подозревается в вербовке полковника австрийской армии, арестованного в 2018 году по делу о передаче секретных сведений России. Австрийская полиция считает Зайцева "офицером ГРУ", курирующим австрийского военного, и заявляет, что их первая рабочая встреча состоялась в 1987 году для передачи секретных сведений военного характера. Как сообщали корреспонденту ТАСС в прокуратуре Зальцбурга, бывший австрийский полковник не дает показания по делу Зайцева.