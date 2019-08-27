Сенаторы США призвали Трампа отказаться от возвращения к формату G8 с участием России

Авторы письма отметили, что Москва не обладает ни демократическими институтами, ни экономическим потенциалом

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Американские сенаторы-демократы во вторник направили письмо президенту США Дональду Трампу, в котором выразили свое несогласие с идеей возвращения к формату G8 с участием России. Текст письма опубликован на сайте демократического меньшинства Сената Конгресса США.

"Мы пишем, чтобы выразить наше решительное несогласие с восстановлением [президента России Владимира] Путина и Российской Федерации [в составе] Группы семи <...>. G7 служит экономическим советом демократий, призванным продвигать мировую экономику в соответствии с международным правом и общими ценностями. Россия в настоящий момент не обладает ни демократическими институтами, ни экономическим потенциалом для воссоединения с Группой [семи]", - утверждают авторы письма - лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, старший демократ комитета по иностранным делам Роберт Менендес, старший демократ комитета по делам вооруженных сил Джек Рид и старший демократ спецкомитета по разведке Марк Уорнер. По мнению законодателей, Москва "не готова вносить продуктивный вклад в усилия G7", и формат G8 не может быть восстановлен, пока "российское правительство не предпримет наглядные меры, чтобы показать свою готовность вести себя ответственно как внутри страны, так и за ее пределами".

President @realDonaldTrump:



Under no circumstances should Putin be invited to participate in the G7 until the Russian government undertakes demonstrable actions to show its willingness to behave responsibly both domestically and abroad. pic.twitter.com/mMc8N8NNl5 — Chuck Schumer (@SenSchumer) August 27, 2019