Сенаторы США призвали Трампа отказаться от возвращения к формату G8 с участием России

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Американские сенаторы-демократы во вторник направили письмо президенту США Дональду Трампу, в котором выразили свое несогласие с идеей возвращения к формату G8 с участием России. Текст письма опубликован на сайте демократического меньшинства Сената Конгресса США.
"Мы пишем, чтобы выразить наше решительное несогласие с восстановлением [президента России Владимира] Путина и Российской Федерации [в составе] Группы семи <...>. G7 служит экономическим советом демократий, призванным продвигать мировую экономику в соответствии с международным правом и общими ценностями. Россия в настоящий момент не обладает ни демократическими институтами, ни экономическим потенциалом для воссоединения с Группой [семи]", - утверждают авторы письма - лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, старший демократ комитета по иностранным делам Роберт Менендес, старший демократ комитета по делам вооруженных сил Джек Рид и старший демократ спецкомитета по разведке Марк Уорнер.
По мнению законодателей, Москва "не готова вносить продуктивный вклад в усилия G7", и формат G8 не может быть восстановлен, пока "российское правительство не предпримет наглядные меры, чтобы показать свою готовность вести себя ответственно как внутри страны, так и за ее пределами".
President @realDonaldTrump:— Chuck Schumer (@SenSchumer) August 27, 2019
Under no circumstances should Putin be invited to participate in the G7 until the Russian government undertakes demonstrable actions to show its willingness to behave responsibly both domestically and abroad. pic.twitter.com/mMc8N8NNl5
Ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Биаррице саммита Группы семи заявил, что склонен добиваться возрождения формата Группы восьми промышленно развитых держав с участием России, невзирая на непопулярность этой инициативы в американском истеблишменте и не считаясь с внутриполитическими соображениями.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что возвращение к формату G8 для России не является самоцелью, ведь многие вопросы эффективнее решать в формате G20. При этом он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах.
Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".