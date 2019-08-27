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Сенаторы США призвали Трампа отказаться от возвращения к формату G8 с участием России

Авторы письма отметили, что Москва не обладает ни демократическими институтами, ни экономическим потенциалом
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Markus Schreiber
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Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Markus Schreiber

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Американские сенаторы-демократы во вторник направили письмо президенту США Дональду Трампу, в котором выразили свое несогласие с идеей возвращения к формату G8 с участием России. Текст письма опубликован на сайте демократического меньшинства Сената Конгресса США.

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"Мы пишем, чтобы выразить наше решительное несогласие с восстановлением [президента России Владимира] Путина и Российской Федерации [в составе] Группы семи <...>. G7 служит экономическим советом демократий, призванным продвигать мировую экономику в соответствии с международным правом и общими ценностями. Россия в настоящий момент не обладает ни демократическими институтами, ни экономическим потенциалом для воссоединения с Группой [семи]", - утверждают авторы письма - лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, старший демократ комитета по иностранным делам Роберт Менендес, старший демократ комитета по делам вооруженных сил Джек Рид и старший демократ спецкомитета по разведке Марк Уорнер.

По мнению законодателей, Москва "не готова вносить продуктивный вклад в усилия G7", и формат G8 не может быть восстановлен, пока "российское правительство не предпримет наглядные меры, чтобы показать свою готовность вести себя ответственно как внутри страны, так и за ее пределами".

Ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Биаррице саммита Группы семи заявил, что склонен добиваться возрождения формата Группы восьми промышленно развитых держав с участием России, невзирая на непопулярность этой инициативы в американском истеблишменте и не считаясь с внутриполитическими соображениями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что возвращение к формату G8 для России не является самоцелью, ведь многие вопросы эффективнее решать в формате G20. При этом он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".

Теги
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