В ОБСЕ призвали Украину снять все обвинения с Вышинского

"Освобождение журналиста - это всегда хорошо, и я приветствую тот факт, что Кирилл Вышинский наконец-то свободен после столь долгого и сложного предварительного заключения, - говорится в заявлении Дезира. - Я благодарен ему за любезные слова о вмешательстве моего бюро в его дело, и я призываю снять с него все обвинения на следующем слушании [суда] 16 сентября".

Дезир ранее приветствовал освобождение Вышинского из-под стражи. Он также призвал освободить всех других задержанных журналистов.

По решению судей, Вышинский был освобожден из-под стражи, однако он должен являться по требованию в суд, воздерживаться от общения со свидетелями по уголовному делу, уведомлять суд об изменении места своего проживания и работы. Вышинский согласился выполнять данные обязательства, подписав соответствующий документ. Однако паспорт журналиста все еще будет оставаться в прокуратуре. Защита намерена обращаться с ходатайством о возврате ему документа.

Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.