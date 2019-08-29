Эксперт считает, что Турции будет несложно перестроить структуру ВВС под Су-57

ТАСС, 29 августа. Структура ВВС Турции более совместима с американской, но при необходимости стране будет несложно привести ее в соответствие для эксплуатации российских истребителей. Такое мнение, как пишет в четверг газета Milliyet , высказал отставной генерал-лейтенант ВВС Турции Эрдоган Каракуш.

"[Использование российских самолетов] совместимо с турецкой оборонной структурой, однако придется пойти на реорганизацию системы. Обучение пилотов займет около года", - сказал Каракуш. По его словам, нынешняя структура ВВС страны "более совместима с американской, с которой легче интегрироваться". "Но даже если реорганизация принесет финансовые потери, Турции будет несложно перестроиться в техническом плане, причем как военным, так и 10 тыс. инженеров", - заключил генерал.

Специалист по оборонной политике и эксперт ряда аналитических центров Турции Арда Мевлютоглу в свою очередь отмечает, что Су-57 не может считаться полным аналогом F-35. "Су-57 - это малозаметный, высокоманевренный и высокопроизводительный самолет с различным набором сенсоров и оборудования. Но Су-57 и F-35 создавались для разных задач, так что полноценной альтернативой друг другу быть не могут. Российский самолет в первую очередь является ударным истребителем [для воздушного боя]", - указал он. Мевлютоглу считает, что интеграция Су-57 в систему НАТО невозможна.

Дискуссия о том, что Турция может рассматривать вопрос о покупке российских истребителей, активизировалась после визита президента республики Тайипа Эрдогана в Москву 27 августа. Во время посещения авиасалона МАКС-2019 вместе с российским лидером Владимиром Путиным Эрдоган проявил интерес к боевым самолетам ОКБ Сухого. После этого он заявил со словами "почему бы и нет", что не исключает возможность покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35.

17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Анкара планировала закупить сто единиц этих самолетов и производила часть оборудования, авионики и элементов фюзеляжа для этой машины.