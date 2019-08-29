{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Болтон прибыл на переговоры в Минск

Как сообщила американская дипмиссия в республике, советник президента США намерен обсудить вопросы региональной безопасности и укрепления дипломатических отношений

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Минск, где встретится президентом и главой МИД Белоруссии. Об этом сообщило посольство США в Минске в Twitter.

На эту тему
Нефть, военные учения и автокефалия. Что Вашингтон может предложить Минску

"Мы рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона, который прибыл для обсуждения вопросов региональной безопасности и укрепления дипломатических отношений", - отмечается в сообщении американской дипмиссии.

Как заявили в МИД Белоруссии, на переговорах с Болтоном будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности. Болтон стал самым высокопоставленным представителем властей США из всех, кто посещал Белоруссию за последние 20 лет.

Теги
БелоруссияСШАБолтон, Джон
Несколько тысяч человек устроили беспорядки на востоке Индонезии
В них приняли участие выступающие против дискриминации коренных жителей демонстранты
Читать полностью