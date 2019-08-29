Верховная рада утвердила Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Верховная рада Украины нового созыва на своем первом заседании в четверг утвердила Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины. Его кандидатура была предложена президентом Владимиром Зеленским и поддержана 319 голосами депутатов при 226 необходимых.

Ранее украинскую спецслужбу возглавлял Василий Грицак, которого депутаты сегодня же отправили в отставку.

Выступая перед законодателями, Баканов заявил о планах провести реформу ведомства. "Все очень просто. Когда сотрудника СБУ встречает обычный человек и улыбается ему в ответ, так как чувствует себя защищенным, когда он хочет помочь такому сотруднику, тогда это реформа", - сказал Баканов. По его словам, для этого нужно будет принять новый закон о СБУ. "Закон, который устранит деструктивную конкуренцию между правоохранительными органами, - пояснил он. - И я очень надеюсь, что после принятия закона служба заработает с новой силой".

"Мы должны стать технологичными, быстрыми, мощными, но небольшими", - подчеркнул Баканов. Вместе с тем он признал, что на полную реформу СБУ потребуется не менее трех лет. "Если говорить про реформу всей службы, то я думаю, что нужно не меньше трех лет, - сказал он. - Если говорить про эффективные первые шаги, то я думаю, что хватит одного года".

Новый глава СБУ - друг детства и глава избирательного штаба Зеленского. Был руководителем и юристом студии "Квартал 95". После победы нынешнего руководителя государства на выборах работал первым зампредседателя СБУ.

Ранее в четверг депутаты уже утвердили новым премьер-министром страны Алексея Гончарука, министром обороны - Андрея Загороднюка, главой МИД - Вадима Пристайко.