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Премьер Украины представил в Раде состав кабмина

В состав вошли 15 министров и два вице-премьера
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук (справа) AP Photo/Efrem Lukatsky
Описание
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук (справа)
© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Назначенный сегодня на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук представил в четверг на рассмотрение Верховный рады состав своего кабинета.

В него вошли 15 министров и два вице-премьера. На посту главы МВД предложено сохранить бывшего министра Арсена Авакова. Все остальные члены кабинета - новички.

Дмитрий Кулеба должен занять пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Михаил Федоров - вице-премьера - министром цифровой трансформации.

Тимофей Милованов предложен на пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства; Оксана Маркарова - министра финансов; Алексей Оржель - министра энергетики и защиты окружающей среды Украины; Владислав Криклий - министра инфраструктуры; Алена Бабак - министра развития общин и территорий; Анна Новосад - министра образования и науки; Зоряна Скалецкая - министра здравоохранения; Владимир Бородянский - министра культуры, молодежи и спорта; Юлия Соколовская - министра социальной политики; Арсен Аваков - министра внутренних дел; Оксана Коляда - министра по делам ветеранов, а также неподконтрольных территорий; Дмитрий Дубилет - министра Кабинета министров; Денис Малюська - министра юстиции.

Ранее Рада по представлению президента утвердила Вадима Пристайко министром иностранных дел и Андрея Загороднюка - министром обороны.

Теги
УкраинаАваков, Арсен Борисович
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