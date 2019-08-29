В Белоруссии заявили, что продолжат диалог с США после визита Болтона в Минск

МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей позитивно оценил состоявшиеся в Минске переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, отметив, что стороны продолжат диалог. Об этом он сообщил в четверг журналистам.

"Визит был весьма полезным, - сказал Макей, слова которого приводит агентство БелТА. - Мы договорились, что надо продолжить диалог и не уходить от острых тем". По словам главы МИД, во время визита американского представителя состоялся откровенный, заинтересованный разговор. "Как мне кажется, было четко видно желание, стремление понять друг друга, послушать аргументы друг друга, и, на мой взгляд, это самое главное", - добавил он.

Министр отметил, что не надо искать "никаких конспирологических заговоров" в факте визита помощника президента США по национальной безопасности. "Как я понимаю, его турне было спланировано по нескольким странам, в том числе по Беларуси, в целях ознакомления с ситуацией в регионе; и [он хотел] узнать точки зрения руководства той или иной страны на ситуацию в регионе, на перспективы развития этой ситуации с учетом того, что не все спокойно, - сказал Макей. - Мы видим, что есть ряд тлеющих конфликтов и есть определенные вопросы, связанные с проблематикой терроризма, в том числе с обеспечением большей безопасности в регионе и в мире в целом".

Министр сообщил, что когда поступил запрос на проведение этого визита, то Минск, исходя из стремления выстраивать нормальные отношения с США, дал согласие на его организацию. "Никто никого не призывал присоединиться к чему-то или уйти от кого-то или чего-то, - подчеркнул Макей. - Были искренние дискуссии относительно ситуации в нашем регионе, ситуации в мире, дискуссии по вопросам безопасности, торгово-экономического сотрудничества, по развитию двусторонних отношений между Беларусью и США".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг принял Болтона во Дворце Независимости в Минске. За последние 20 лет представитель администрации США столь высокого уровня не посещал Белоруссию.