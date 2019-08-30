Конгрессмен обвинил Трампа в подстрекательстве Украины к вмешательству в выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп пытается заставить Украину косвенно помочь ему переизбраться на второй срок на выборах 2020 года путем дискредитации своего вероятного соперника в предвыборной борьбе - бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Такое мнение выразил в четверг в эфире телекомпании CNN конгрессмен Брэд Шерман (демократ от штата Калифорния).

Он утвердительно ответил на вопрос, указывает ли предполагаемое решение администрации США о возможной заморозке $250 млн военной помощи Украине на стремление Трампа заручиться поддержкой РФ в переизбрании на пост президента США в 2020 году. "Одновременно на Украине сейчас снова ведется расследование, которое, как надеется Трамп, опозорит Джо Байдена. Таким образом он [Трамп] старается подтолкнуть Украину в том же направлении. Он хочет, чтобы Украина навредила Байдену так же, как Россия навредила Хиллари Клинтон на выборах 2016 года", - утверждал конгрессмен.

Он приравнял такой вариант к вмешательству в предстоящие президентские выборы в США.

Как сообщала CNN, председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) в среду выступил с утверждением, что Трамп в вопросе помощи Украине руководствуется политическими соображениями.

Шифф заострил внимание на том, что адвокат президента США Рудольф Джулиани ранее провел консультации с помощником президента Украины Андреем Ермаком. Они якобы касались Байдена, который сейчас считается наиболее вероятным соперником Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах. По данным CNN, Джулиани и Ермак обсуждали то, какую роль сыграл Байден в увольнении прокурора Украины Виктора Шокина. Он занимался расследованием деятельности украинской газовой компании, связанной с сыном Байдена.

Газета Politico ранее сообщила, что Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн. По данным издания, президент хочет убедиться, что средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время пересмотра средства будут заморожены.