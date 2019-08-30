В Польше с пониманием отнеслись к решению Трампа отменить визит в Варшаву

ВАРШАВА, 30 августа. /ТАСС/. Власти Польши с пониманием отнеслись к решению президента США Дональда Трампа, отменившего планировавшийся визит в республику из-за надвигающегося на Соединенные Штаты урагана. Об этом заявил в пятницу в эфире Польского радио министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Решение президента США быть на месте полностью понятно", - сказал он. "Речь идет о реальной угрозе", - указал министр, напомнив о разрушениях предыдущего урагана, который обрушился на Флориду.

По словам Блащака, в ходе визита Трампа стороны планировали окончательно утвердить конкретные точки на карте Польши, где будут дислоцированы американские военные.

"Мы доработали детали, документ готов", - отметил Блащак.

Трамп должен был посетить Польшу с 1 по 2 сентября. Предполагалось, что 1 сентября президент США примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. 2 сентября должны были состояться переговоры с польским руководством. Было запланировано обсуждение сотрудничества двух стран в области безопасности, экономического и энергетического взаимодействия. Теперь вместо Трампа на этих мероприятиях США будет представлять вице-президент Майкл Пенс.