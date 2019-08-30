Reuters: Пекин потребовал от главы Гонконга не идти на уступки демонстрантам

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 30 августа. /ТАСС/. Центральные власти КНР потребовали от главы администрации Гонконга Кэрри Лам не идти на какие бы то ни было уступки продемократическим демонстрантам в выполнении выдвигаемых ими требований, включая окончательный отзыв законопроекта об экстрадиции. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

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По данным агентства, ранее этим летом Лам направила в Пекин доклад о кризисной ситуации в Гонконге и возможных путях ее урегулирования. В нем она упомянула о пяти основных требованиях участников протестных акций, однако власти Китая на данном этапе потребовали не идти на компромисс ни по одному из пунктов, сообщили источники агентства.

Демонстранты добиваются полного и бесповоротного отзыва закона от экстрадиции, созыва независимой комиссии для расследования действий полиции, освобождения всех задержанных участников протестных акций, перестать классифицировать их как "массовые беспорядки", а также избирательной реформы для введения системы прямых демократических выборов в Гонконге.

"Они сказали "нет" всем пяти требованиям", - отметил источник Reuters, добавив, что "ситуация гораздо более сложная, чем представляют многие".

С 9 июня в Гонконге продолжаются массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с текущей повестки дня, назвав его "мертвым", но это не остановило волну антиправительственных протестов.