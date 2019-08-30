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Гренландский политик призвал к диалогу с Трампом о продаже острова США

Депутат парламента Гренландии от центристской партии "Налерак" Пеле Броберг считает, что Вашингтон сможет защитить интересы гренландцев лучше, чем Копенгаген

ТАСС, 30 августа. Депутат парламента Гренландии от центристской партии "Налерак" Пеле Броберг призвал сограждан выслушать предложения президента США Дональда Трампа по сделке о покупке острова у Дании. Как сообщает в пятницу газета Ekstra Bladet, политик считает, что Вашингтон сможет защитить интересы гренландцев лучше, чем Копенгаген.

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"США готовы поддерживать нашу экономику вливаниями в четыре млрд [датских крон; около $600 млн] ежегодно. Сейчас наше население впервые поставлено перед выбором. У нас есть реальная альтернатива датским дотациям", - приводит издание слова Броберга.

На прошлой неделе газета "Вашингтон пост" сообщила, что администрация Трампа хотела предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за Гренландию. Эта цифра соответствует сумме ежегодных трат Копенгагена на содержание автономии.

"Уже сейчас Гренландию фактически защищают США, а не Дания. Они смогут продолжить заниматься этим и после обретения нами независимости. А за разрешение содержать [военные] базы в Гренландии они будут поддерживать нас четырьмя миллиардами крон", - рассказал о возможной выгоде Броберг. В данный момент на северо-западном побережье острова функционирует база ВВС США Туле - самое северное военное сооружение Штатов (1,2 тыс. км к северу от Полярного круга).

Политик также предсказал недовольство американских властей по поводу вовлечения Китая в исследование Арктики. "Конечно, будут и требования. Нам, например, известно, что они не желают китайского присутствия в Гренландии в ключевых областях. Это всплывет в ходе возможных переговоров. Сперва нам все же стоит обсудить, что нужно народу", - заявил парламентарий.

Покупка независимости

Гренландия - автономная территория в составе Дании, с 2009 года имеет широкие права. Получение этих прав рассматривалось многими жителями острова как шаг к независимости. Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена.

"Не могу сказать, что Дания для нас лучше, чем США. Независимая Гренландия, конечно же, оставалась бы в зависимости от других стран, так сегодня работает мир. Но разница в том, что мы сами решали бы судьбу страны и проводили бы собственную внешнюю политику", - подчеркивает Броберг.

18 августа Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты были бы заинтересованы в приобретении Гренландии. Премьер Дании Метте Фредериксен и представители Гренландии отказались обсуждать продажу автономии. Во вторник Трамп сообщил, что отложил запланированный визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии. Такое решение вызвало у датских политиков негативную реакцию. Позже агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Госдепартамент США направил в Конгресс письмо с предложением об открытии генерального консульства страны в Гренландии.

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ДанияТрамп, Дональд
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