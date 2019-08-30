Гренландский политик призвал к диалогу с Трампом о продаже острова США

ТАСС, 30 августа. Депутат парламента Гренландии от центристской партии "Налерак" Пеле Броберг призвал сограждан выслушать предложения президента США Дональда Трампа по сделке о покупке острова у Дании. Как сообщает в пятницу газета Ekstra Bladet , политик считает, что Вашингтон сможет защитить интересы гренландцев лучше, чем Копенгаген.

"США готовы поддерживать нашу экономику вливаниями в четыре млрд [датских крон; около $600 млн] ежегодно. Сейчас наше население впервые поставлено перед выбором. У нас есть реальная альтернатива датским дотациям", - приводит издание слова Броберга.

На прошлой неделе газета "Вашингтон пост" сообщила, что администрация Трампа хотела предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за Гренландию. Эта цифра соответствует сумме ежегодных трат Копенгагена на содержание автономии.

"Уже сейчас Гренландию фактически защищают США, а не Дания. Они смогут продолжить заниматься этим и после обретения нами независимости. А за разрешение содержать [военные] базы в Гренландии они будут поддерживать нас четырьмя миллиардами крон", - рассказал о возможной выгоде Броберг. В данный момент на северо-западном побережье острова функционирует база ВВС США Туле - самое северное военное сооружение Штатов (1,2 тыс. км к северу от Полярного круга).

Политик также предсказал недовольство американских властей по поводу вовлечения Китая в исследование Арктики. "Конечно, будут и требования. Нам, например, известно, что они не желают китайского присутствия в Гренландии в ключевых областях. Это всплывет в ходе возможных переговоров. Сперва нам все же стоит обсудить, что нужно народу", - заявил парламентарий.

Покупка независимости

Гренландия - автономная территория в составе Дании, с 2009 года имеет широкие права. Получение этих прав рассматривалось многими жителями острова как шаг к независимости. Несмотря на высокий уровень самоуправления, вопросы внешней политики и безопасности острова остаются прерогативой Копенгагена.

"Не могу сказать, что Дания для нас лучше, чем США. Независимая Гренландия, конечно же, оставалась бы в зависимости от других стран, так сегодня работает мир. Но разница в том, что мы сами решали бы судьбу страны и проводили бы собственную внешнюю политику", - подчеркивает Броберг.

18 августа Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты были бы заинтересованы в приобретении Гренландии. Премьер Дании Метте Фредериксен и представители Гренландии отказались обсуждать продажу автономии. Во вторник Трамп сообщил, что отложил запланированный визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии. Такое решение вызвало у датских политиков негативную реакцию. Позже агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что Госдепартамент США направил в Конгресс письмо с предложением об открытии генерального консульства страны в Гренландии.