WSJ: нефть с танкера Adrian Darya 1 доставят в Сирию на более мелких судах

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Нефть с иранского танкера Adrian Darya 1, освобожденного властями Гибралтара, может быть сгружена на несколько более мелких судов и доставлена в Сирию в нарушение режима санкций. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, нынешний план состоит в том, чтобы перераспределить перевозимую танкером нефть на несколько судов меньшего водоизмещения, находящихся поблизости от Сирии. Издание уточняет, что такая идея появилась после того, как порт Каламата на юго-западе полуострова Пелопоннес отказался принимать судно из-за его размера. При этом, как подчеркивает газета, направление Adrian Darya 1 еще может поменяться в случае, если будет найден другой покупатель нефти или если более мелкие танкеры не смогут принять сырье.

Ранее онлайн-трекер судов Shiptracker.live указал в качестве порта назначения судна турецкий порт Искендерун. До 29 августа танкер двигался на восток в водах Средиземного моря со стороны турецкого побережья, а в четверг днем судно, находясь в международных водах между Турцией и Кипром, развернулось на запад и, пройдя около 200 км, пошло в южном направлении и начало поворачивать на юго-восток. Газета Daily Star отмечала, что наиболее вероятным конечным пунктом в маршруте иранского танкера является сирийский порт Банияс, который расположен в 200 км от Искендеруна. В этом городе находится нефтеперерабатывающий завод.