Трамп не уточнил, какое решение примет по военной помощи Украине

"Мы рассматриваем Украину прямо сейчас", - отметил президент на Южной лужайке Белого дома перед тем, как отправиться в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид. При этом он напомнил, что планировал встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках визита в Польшу, который впоследствии был отменен.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что вашингтонская администрация в течение последних нескольких недель выражала намерение прекратить предоставление военной помощи Украине в размере $250 млн, однако окончательное решение еще не принято. По данным телекомпании, Трамп неоднократно говорил о возможности такого шага. По словам источников газеты Politico, Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в четверг после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил, что CША в ближайшее время определятся с объемом поддержки Украины в военной сфере.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил $1,5 млрд.