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Задержание иранского танкера в Гибралтаре

США полагают, что иранский танкер Adrian Darya 1 направляется в Сирию

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф дал такие гарантии Великобритании

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов располагают информацией, что иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара, направляется в Сирию. Об этом написал на своей странице в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

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"Министр иностранных дел [Ирана Мохаммад Джавад] Зариф дал гарантии Великобритании, что нефтяной танкер Корпуса стражей исламской революции Adrian Darya 1 не направится в Сирию. У нас есть вызывающая доверие информация о том, что танкер направляется в Тартус, в Сирию. Я надеюсь, что он сменит курс. Было большой ошибкой доверять Зарифу", - заявил он.

Ранее Минфин США внес Adrian Darya 1 и его капитана в американский санкционный список.

Теги
СШАСирияВеликобританияЗариф, Мохаммад ДжавадПомпео, Майкл (Майк)Задержание иранского танкера в Гибралтаре
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