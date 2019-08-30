США полагают, что иранский танкер Adrian Darya 1 направляется в Сирию

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов располагают информацией, что иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара, направляется в Сирию. Об этом написал на своей странице в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

"Министр иностранных дел [Ирана Мохаммад Джавад] Зариф дал гарантии Великобритании, что нефтяной танкер Корпуса стражей исламской революции Adrian Darya 1 не направится в Сирию. У нас есть вызывающая доверие информация о том, что танкер направляется в Тартус, в Сирию. Я надеюсь, что он сменит курс. Было большой ошибкой доверять Зарифу", - заявил он.

Ранее Минфин США внес Adrian Darya 1 и его капитана в американский санкционный список.