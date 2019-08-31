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Политический кризис в Венесуэле

Венесуэла пожалуется в ООН на Колумбию за поддержку террористов

Вице-президент республики Дельси Родригес заявила, что террористические группы тренируются и получают оружие в Колумбии

КАРАКАС, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы обратится в ООН в связи с предоставлением Колумбией помощи террористам, которые планировали взрывы в Каракасе и других городах страны. Об этом сообщила в субботу исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес.

"Венесуэла предоставит ООН убедительные доказательства того, что президент Колумбии Иван Дуке предоставляет защиту и убежище террористическим группам, которые тренируются и получают оружие в Колумбии для того, чтобы попытаться подорвать наш конституционный строй. Это нарушает резолюцию 1373 Совета Безопасности", - написала она в Twitter.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что правоохранительные органы республики предотвратили взрывы в зданиях суда и Сил специального назначения. В ходе операции по поиску организаторов атак был задержан один подозреваемый, который в своих показаниях сказал, что подготовка к терактам координировалась с территории Колумбии.

Теги
КолумбияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеДуке, Иван
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