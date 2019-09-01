В МИД Польши обвинили Россию в нежелании действовать "в духе исторической правды"

ВАРШАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия не заинтересована в том, чтобы отмечать годовщину Второй мировой войны в духе исторической правды. Об этом заявил Польскому агентству печати заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

"Сложно закрывать глаза на сегодняшнее отношение Российской Федерации. Мы хотим отметить эту трагическую годовщину в духе исторической правды. Россия, что также подтверждают последние дни, в этом не заинтересована", - заявил замглавы МИД, комментируя отказ Польши приглашать представителей РФ на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

В этом году главные мероприятия 1 сентября организуются властями Польши в Варшаве. Приглашения были направлены странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). В республику съезжаются 250 гостей из 40 стран, включая президента и канцлера ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и Ангелу Меркель, президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Майкла Пенса.

Россию польские власти решили не приглашать, пояснив свое решение тем, что 1 сентября 1939 года она еще не участвовала в войне, а годовщину республика хочет отметить с теми странами, с которыми тесно сотрудничает сейчас. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот шаг, указал, что Кремль относится к нему негативно. По его словам, "любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщинам или Великой Отечественной войны или Второй мировой войны, без участия [России] не могут считаться полноценными, ибо роль [России] в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить".

За освобождение польской земли от захвативших ее в 1939 году гитлеровцев отдали свои жизни 600 тыс. советских солдат.