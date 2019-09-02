Мамука Бахтадзе считает, что выполнил все задачи на посту премьера Грузии

ТБИЛИСИ, 2 сентября. /ТАСС/. Подавший в отставку с должности премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе заявил в понедельник, что выполнил все цели и задачи, поставленные перед ним. Ранее он написал на своей странице в Facebook , что покидает пост премьера, но остается членом правящей партии "Грузинская мечта".

"Я принял решения покинуть должность и об этом впервые беседовал в конце весны с председателем партии Бидзиной Иванишвили. Вчера я провел уже окончательную консультацию с политической командой и принял решение. Те задачи и цели, которые были основанием моего выдвижения на этот пост, достигнуты, вектор стратегического развития создан и, соответственно, достигнуты задачи и цели, которые мной двигали и для достижения которых мне команда выразила доверие", - сказал Бахтадзе на организованной им встрече с грузинскими телеведущими, которую транслируют местные СМИ.

Бахтадзе стал премьер-министром Грузии в июне 2018 года. До работы премьером он занимал пост министра финансов.

Согласно конституции Грузии, после того, как премьер заявит об уходе с поста, все правительство автоматически уходит в отставку вместе с ним и министры будут исполнять обязанности до утверждения парламентом нового премьера и кабмина. На это у законодательного органа есть две недели. Преемник Бахтадзе еще неизвестен, однако грузинские СМИ утверждают, что новым премьером станет вице-премьер, глава МВД Георгий Гахария.