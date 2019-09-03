Парламент Грузии утвердит новое правительство до конца недели

ТБИЛИСИ. 3 сентября. /ТАСС/. Парламент Грузии намерен утвердить обновленный состав правительства во главе с премьером Георгием Гахарией до конца текущей недели с учетом выходных дней. Об этом сообщил журналистам во вторник глава комитета по процедурным вопросам законодательного органа Георгий Кахиани.

"Уже сегодня официально названы кандидатура премьер-министра и состав будущего правительства. После этого начнутся парламентские слушания по поводу выражения доверия составу правительства. Что означают эти слушания? Вам известно, что, согласно новому регламенту, этот процесс более растянут во времени, нежели ранее. Для выражения доверия правительству понадобится целая неделя, как минимум пять дней", - сказал Кахиани.

Он не исключил, что со среды начнутся комитетские слушания, которые продлятся два дня, а затем с программой нового правительства познакомятся парламентские фракции. После этого вопрос вынесут на пленарное заседание, где и состоится итоговое голосование. Для утверждения правительства необходима поддержка большинства из 150 депутатов.

Во вторник правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" выдвинула на пост премьер-министра страны действующего главу МВД Георгия Гахарию, который уже анонсировал ряд изменений в составе будущего правительства. На должность главы МВД представлен руководитель Службы Госбезопасности Вахтанг Гомелаури, министром обороны предложен экс-премьер Ираклий Гарибашвили, а действующий глава оборонного ведомства Леван Изория, как предполагается, возглавит Совбез.

Место премьера в правительстве Грузии стало вакантным после того, как в понедельник Мамука Бахтадзе заявил о своей отставке.