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Brexit
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Британские депутаты наделили себя правом рассмотреть законопроект об отсрочке Brexit

Кроме того, в ходе голосования 328 депутатов проголосовали за то, чтобы передать Палате общин контроль за повесткой дня парламента 4 сентября
Описание
© EPA-EFE/NEIL HALL

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона потерпело во вторник вечером свое первое поражение в Палате общин британского парламента. Лояльным главе кабмина членам правящей в меньшинстве Консервативной партии не удалось остановить инициативу оппозиции, которая большинством в 27 голосов наделила Палату общин правом рассмотреть законопроект, открывающий возможность для того, чтобы перенести дату выхода королевства из ЕС на более поздний срок и заблокировать возможность Brexit без сделки с Брюсселем.

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В ходе вечернего голосования, которое в прямом эфире транслировал парламентский телеканал, 328 депутатов проголосовали за то, чтобы передать Палате общин контроль за повесткой дня парламента на среду, 4 сентября. Против выступил 301 парламентарий. Оппозиция намерена воспользоваться полученным правом, чтобы в среду обсудить и поставить на голосование законопроект, призванный лишить премьер-министр Бориса Джонсона возможности осуществить Brexit без сделки, если он не заключит с Брюсселем новое соглашение об условиях "развода".

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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