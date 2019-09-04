В МИД Грузии заявили, что будут активно работать с новым послом США в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 4 сентября. /ТАСС/. Тбилиси приветствует решение президента США Дональда Трампа представить Келли Дегнан на пост посла в Грузии и готов к активному сотрудничеству с ней. Об этом в среду заявил журналистам исполняющий обязанности главы МИД республики Давид Залкалиани.

"Америка является нашим главным стратегическим партнером. Нас с США связывает очень тесное сотрудничество. Оно как никогда находится на высоком уровне. Новый посол является первым, назначенным администрацией Трампа в Грузии. Мы приветствуем ее назначение. По моей информации, до утверждения необходимо пройти определенные процедуры, комитетские слушания в Сенате. После того, как эти процедуры завершатся, конечно же, мы будем с ней активно сотрудничать", - сказал Залкалиани.

Пресс-пул Белого Дома во вторник вечером сообщил, что Трамп выдвинул кандидатуру Дегнан на пост нового посла в Грузии. Кандидатуру Дегнан предстоит утвердить Сенату Конгресса.

Дегнан в данный момент работает политическим советником командующего ВМС США в Европе и Африке. Она также занимала посты заместителя дипмиссии США в Италии, заместителя исполнительного секретаря Госдепа и заместителя посла США в непризнанном Косове.

Последним послом США в Грузии был Ян Келли, у которого истекли полномочия в апреле 2018 года. На данный момент дипломатической миссией США в Тбилиси руководит временная поверенная Элизабет Руд.