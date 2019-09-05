Джонсон заявил, что скорее будет "лежать мертвым в канаве", чем попросит отсрочить Brexit

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что сделает все возможное для того, чтобы Великобритания покинула Евросоюз не позднее 31 октября, несмотря на попытки парламента заставить правительство перенести дату Brexit. Об этом глава кабмина заявил во время выступления перед сотрудниками полиции в английском Уэйкфилде, которое в прямом эфире транслировал телеканал Sky News.

"Я позабочусь о том, чтобы этой ненужной отсрочки не было, и сделаю все возможное для того, чтобы наша страна покинула ЕС 31 октября. К сожалению парламент вчера проголосовал за то, чтобы по сути лишить нас возможности вести переговоры и существенно осложнить задачу правительства достичь соглашения с ЕС", - сказал Джонсон.

По словам главы правительства "единственным выходом" из сложившейся ситуации является проведение внеочередных выборов в парламент, хотя это и не то, чего он сам бы хотел. По его словам, британское правительство должно завершить чрезмерно затянувшийся процесс подготовки к Brexit и заняться решением важных для населения проблем.

"Единственный способ сдвинуть ситуацию с мертвой точки - сделать выбор. Чего вы хотите? Хотите ли вы, чтобы это правительство добилось выхода страны из ЕС 31 октября? Или же вы хотите, чтобы [глава оппозиции] Джереми Корбин и его Лейбористская партия 17 октября отправились на саммит ЕС, фактически передали контроль над ситуацией Евросоюзу и заставили нас оставаться в ЕС после 31 октября?", - добавил глава правительства. Он также пообещал, что скорее будет "лежать мертвым в канаве", чем обратится к Брюсселю с просьбой вновь отложить дату Brexit.

В среду правительство Джонсона потерпело крупное поражение в парламенте. Оппозиции удалось провести через Палату общин законопроект, который должен обязать правительство отсрочить Brexit и исключить возможность выхода королевства из ЕС без сделки с Брюсселем. Теперь для вступления в силу билль должен получить одобрение Палаты лордов и быть подписан королевой Елизаветой II.