СМИ: сотрудник ОДК Коршунов был арестован в Италии по стандартной практике Интерпола

РИМ, 6 сентября. /ТАСС/. Арест сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова был произведен в Италии согласно стандартной практике Интерпола при наличии международного ордера. Об этом сообщили в четверг представители полиции Италии информационному агентству ANSA.

Имя российского менеджера было занесено в списки разыскиваемых Интерполом, на основании чего был произведен арест в соответствии с международными соглашениями, пишет ANSA со ссылкой на свой источник. Как уточняет агентство, обвинения в адрес россиянина были выдвинуты штатом Огайо.

В четверг Министерство юстиции США сообщило, что Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании. Вместе с ним по делу проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки.

Как ранее сообщили в МИД России, 30 августа в аэропорту Неаполя был арестован гражданин России Александр Коршунов на основании международного ордера, выданного США. Сотрудники посольства РФ в Италии получили консульский доступ к задержанному. В российском МИД назвали подобные действия примером недобросовестной конкуренции.

Российские дипломаты посетили Госдепартамент в связи с задержанием Коршунова и выразили американским властям решительный протест, потребовав немедленно отозвать запрос на экстрадицию россиянина из Италии. Решение о его экстрадиции в США будет принимать итальянский суд на основе предоставленных обвинением доказательств вины. Защита требует освободить россиянина из-под стражи.

Коршунов является директором по развитию бизнеса ОДК. По неподтвержденным данным, менеджер прибыл в Италию в отпуск.