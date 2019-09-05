США подозревают сотрудника ОДК Коршунова в краже данных для модернизации двигателей

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Власти США подозревают задержанного в Италии сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в краже коммерческих секретов американской авиастроительной компании GE Aviation с целью модернизации российских двигателей ПД-14. Это следует из обвинительного заключения, распространенного в четверг Минюстом США.

Как сообщило ранее ведомство, Коршунов обвиняется в США в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании. Вместе с ним по делу проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки. Он, по данным американских властей, ранее занимал руководящую должность на дочернем предприятии GE Aviation и отвечал за бизнес в Китае, России и Азии, а позже перешел в компанию Aernova в Италии. Aernova и "ОДК-Авиадвигатель", входящая в структуру ОДК, якобы заключили контракт о консалтинговых услугах, в рамках которого Бьянки "от имени Коршунова нанимал действующих и бывших сотрудников итальянской дочки GE Aviation для консультационных работ, связанных с дополнительными редукторами для реактивных двигателей".

"Бьянки от имени Коршунова нанял сотрудников 1-3 (их имена не указываются - прим. ТАСС), чтобы оценить конструкцию существующих редукторов для двигателей ПД-14 и составить отчет, в котором предлагались бы возможные улучшения для разработки более эффективной конструкции", - уточняется в обвинительном заключении. По данным властей США, консультанты, о которых идет речь, в этот момент работали в дочернем предприятии GE Aviation. В феврале они, как утверждается в заключении, представили заказчику подготовленный отчет, в котором "изложили свои рекомендации относительно конструкции редуктора для ПД-14".

Как утверждал один из этих сотрудников властям США, "целью консалтинговых работ и составления отчета было тестирование способностей и компетентности сотрудников 1-3 с целью [их] найма на полную ставку в качестве консультантов для более крупного проекта с Коршуновым и ОДК". Этот же сотрудник отметил, что вся работа, проделанная им, якобы была основана на знаниях и информации, полученных при работе на дочернюю компанию GE Aviation.

О двигателе

Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных. Головной исполнитель по программе ПД-14 - ОДК, головной разработчик - пермское "ОДК-Авиадвигатель", головной изготовитель - "ОДК-Пермские моторы" (также входит в ОДК).

Как ранее сообщили в МИД России, 30 августа в аэропорту Неаполя был арестован гражданин России Александр Коршунов на основании международного ордера, выданного США. Сотрудники посольства РФ в Италии получили консульский доступ к задержанному. В российском МИД назвали подобные действия примером недобросовестной конкуренции.