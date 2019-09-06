Госбюро расследований Украины выписало Порошенко еще пять повесток на допрос

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины выдало еще пять повесток на допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Я получила санкцию и могу вам сообщить, когда будут следующие допросы, для того чтобы избежать манипуляций", - заявила она на брифинге в Киеве после того, как Порошенко не явился в пятницу на очередной допрос.

"Следователи дали мне санкцию, чтобы я предала это огласке. Итак, по состоянию на сегодняшний день повестки для допроса Петра Порошенко в уголовном производстве следователями ГБР выданы на 10, 13, 18, 27 сентября и 3 октября", - приводит ее слова агентство УНН.

Иванова также отметила, что повестка на сегодняшний допрос Порошенко была направлена через аппарат Верховной рады Украины в срок, предусмотренный уголовно-процессуальным кодексом.

Ранее адвокат бывшего президента заявил, что у Порошенко была "уважительная причина" не являться в ГБР: якобы соответствующая повестка была оформлена с нарушением сроков, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.

Всего бывшему президенты предъявлены обвинения по девяти уголовным делам на Украине. Его подозревают в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуют дело о незаконном назначении кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде.