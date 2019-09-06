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Brexit
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Палата лордов одобрила билль об отсрочке Brexit. Теперь его должна подписать Елизавета II

Правительство премьера Великобритании Бориса Джонсона выступает против инициативы, но пообещало, что не будет препятствовать принятию закона

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Палата лордов британского парламента одобрила в пятницу законопроект, обязывающий правительство страны запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки. Трансляция заседания велась на парламентском канале.

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Билль был принят в заключительном третьем чтении без голосования, при этом члены неизбираемой Палаты лордов не внесли в него ни единой поправки. Таким образом законопроект, пройдя все стадии парламентского рассмотрения, не должен возвращаться в Палату общин, где он был разработан и одобрен оппозиционными партиями.

Теперь билль должен получить одобрение королевы Елизаветы II, что может произойти уже в понедельник. Правительство премьер-министра Бориса Джонсона выступает резко против этого законопроекта, так как поставило себе целью покинуть ЕС до 31 октября со сделкой или без нее. Теме не менее кабмин, столкнувшись с сопротивлением парламентариев, пообещал, что не будет препятствовать принятию закона.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, согласованный Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

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