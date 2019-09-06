СМИ: отпущенный ранее в Гибралтаре иранский танкер разгрузил нефть в Сирии

ТАСС, 6 сентября. Иранский танкер, задержанный ранее в Гибралтаре по запросу США по подозрению в нарушении санкций против Сирии, выгрузил находившуюся на его борту нефть в сирийской порту.

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Об этом сообщил в пятницу со ссылкой на собственные источники базирующийся в Лондоне интернет-портал Middle East Eye, освещающий проблемы Ближнего Востока.

По данным издания, танкер Adrian Darya 1, прежде носивший название Grace 1, выгрузил 55% своего груза нефти в одном из портов Сирии поздно вечером в четверг.

4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций.