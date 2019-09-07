AP опубликовало снимки танкера Adrian Darya 1, пришвартованного в сирийском порту

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Агентство Associated Press (АР) опубликовало в пятницу спутниковые снимки, на которых, по его данным, запечатлен отпущенный властями Гибралтара иранский танкер в сирийском порту Тартус.

По данным агентства, судно пришвартовано примерно в 4 км от берега. АР уточняет, что снимки агентству были предоставлены американской компанией Maxar Technologies.

Ранее интернет-портал Middle East Eye сообщил, что в четверг танкер Adrian Darya 1 выгрузил находившуюся на его борту нефть в сирийском порту. Помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в свою очередь подчеркнул, что Соединенные Штаты не станут смягчать санкции в отношении Ирана, пока Тегеран не перестанет лгать и распространять террор. "Все, кто говорил, что [отпущенный властями Гибралтара танкер] Adrian Darya 1 не направляется в Сирию, теперь отрицают это", - написал он на своей странице в Twitter.

4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение режима санкций. 15 августа судно было освобождено. В Организации портов и судоходства Ирана сообщили, что оно сменило название на Adrian Darya 1 и направится в один из средиземноморских портов. 2 сентября онлайн-трекер судов Shiptracker.live проинформировал, что танкер находится в Восточном Средиземноморье в 80-90 км к западу от ливанского порта Триполи и примерно на таком же расстоянии к северо-западу от Бейрута.

США внесли Adrian Darya 1 в санкционный список.