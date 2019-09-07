Защита экс-президента Армении представила ходатайство о его освобождении

ЕРЕВАН, 7 сентября. /ТАСС/. Адвокатская команда экс-президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, представила в субботу в суд общей юрисдикции ходатайство об освобождении своего подзащитного. Об этом говорится в распространенном заявлении защиты бывшего главы страны.

"Защита представила ходатайство в суд общей юрисдикции Еревана освободить второго президента Кочаряна и прекратить уголовное преследование в его отношении. Ходатайство основано на решении Конституционного суда <...>", - говорится в сообщении адвокатской команды бывшего главы республики. 4 сентября КС республики частично удовлетворил иск Кочаряна и объявил незаконным его арест по 35-й статье Уголовного кодекса, так как данная статья не предусматривает процедуру ареста в случае, если обвиняемый пользуется конституционной неприкосновенностью.

18 мая судья суда общей юрисдикции Еревана Давид Григорян принял решение изменить меру пресечения в виде ареста в отношении Кочаряна под личное поручительство карабахских лидеров Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. После этого Генеральная прокуратура Армении обжаловала это решение в апелляционном суде, который 25 июня постановил повторно арестовать экс-главу государства.

Генпрокуратура республики 29 апреля утвердила обвинительное заключение по так называемому делу 1 марта в отношении Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, бывшего генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова и экс-министра обороны Сейрана Оганяна и отправила дело в суд.