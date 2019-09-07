Глава Бундестага предостерег критиков "Северного потока - 2" от действий по срыву проекта

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Позиция Германии в вопросе реализации "Северного потока - 2" привела к подрыву доверия к Берлину со стороны восточноевропейских партнеров, однако им не стоит по прошествии времени работать против проекта. Такое мнение высказал председатель Бундестага (парламент ФРГ) Вольфганг Шойбле в статье, опубликованной в субботу в газете Welt .

"Игнорирование видения наших восточных соседей не относится к лучшим сторонам германской политики и разрушило много доверия", - считает он.

Тем не менее Шойбле подверг критике противников "Северного проекта - 2" за то, что они лишь впоследствии выступили против него. "И все же, с общеевропейской точки зрения, саботирование проекта окольными путями не является разумным решением", - полагает председатель Бундестага.

Проект строительства газопровода "Северный поток - 2" завершен на три четверти. Оператор проекта - Nord Stream 2 - приступил к укладке финальной части труб. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд.

Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Партнеры "Газпрома" профинансируют 50% проекта. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласие на строительство на данный момент не дала только Дания.

США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников. Американские власти ранее заявляли, что сами собираются поставлять в Европу сжиженный газ. Принятый в 2017 году в США закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2". Кроме того, в настоящее время в Конгрессе США разрабатывается еще как минимум один законопроект о санкциях в отношении проекта газопровода.