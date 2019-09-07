{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
Обновлено 

ЕС надеется, что Москва и Киев будут "наращивать импульс" после обмена

По словам главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, освобождение украинцев является, в частности, "свидетельством решимости гражданского общества, активистов и экспертов в области права"

БРЮССЕЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Евросоюз надеется, что Россия и Украина будут "наращивать импульс" после состоявшегося в субботу обмена удерживаемыми лицами. Об этом говорится в распространенном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

На эту тему
История обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной в 2019 году

"Европейский союз ожидает, что все стороны будут наращивать этот импульс", - отмечается в нем.

По словам Могерини, освобождение украинцев является, в частности, "свидетельством решимости гражданского общества, активистов и экспертов в области права, которые неустанно работали для достижения этого результата".

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад. 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.

Теги
УкраинаРоссияМогерини, ФедерикаОбмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной
Brexit
Эксперт: Джонсон может оказаться в тюрьме, если откажется выполнять закон по Brexit
Так бывший глава Королевской прокурорской службы Великобритании Кен Макдональд прокомментировал решительное нежелание премьера запросить у Брюсселя отсрочку Brexit на три месяца
Читать полностью