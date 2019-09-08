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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Иран заявил о готовности освободить задержанный британский танкер Stena Impero

Представитель внешнеполитического ведомства Ирана добавил, что "судебные разбирательства в отношении судна "близки к завершению"

ТАСС, 8 сентября. Иранские власти заявили о готовности освободить британский танкер Stena Impero, который был задержан в начале июля в Ормузском проливе. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление представителя иранского министерства иностранных дел.

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Тегеран "готов освободить задержанный британский танкер". Представитель внешнеполитического ведомства Ирана добавил, что "судебные разбирательства [в отношении судна Stena Impero] близки к завершению".

В начале сентября семь членов экипажа Stena Impero были освобождены и покинули Иран. Другие 16 членов команды по-прежнему остаются на борту судна.

Посольство РФ в Иране ранее информировало, что среди отпущенных членов экипажа есть один россиянин.

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ИранЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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