Иран заявил о готовности освободить задержанный британский танкер Stena Impero

ТАСС, 8 сентября. Иранские власти заявили о готовности освободить британский танкер Stena Impero, который был задержан в начале июля в Ормузском проливе. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление представителя иранского министерства иностранных дел.
Тегеран "готов освободить задержанный британский танкер". Представитель внешнеполитического ведомства Ирана добавил, что "судебные разбирательства [в отношении судна Stena Impero] близки к завершению".
В начале сентября семь членов экипажа Stena Impero были освобождены и покинули Иран. Другие 16 членов команды по-прежнему остаются на борту судна.
Посольство РФ в Иране ранее информировало, что среди отпущенных членов экипажа есть один россиянин.