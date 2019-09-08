Иран заявил о готовности освободить задержанный британский танкер Stena Impero

ТАСС, 8 сентября. Иранские власти заявили о готовности освободить британский танкер Stena Impero, который был задержан в начале июля в Ормузском проливе. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление представителя иранского министерства иностранных дел.

На эту тему

Тегеран "готов освободить задержанный британский танкер". Представитель внешнеполитического ведомства Ирана добавил, что "судебные разбирательства [в отношении судна Stena Impero] близки к завершению".

В начале сентября семь членов экипажа Stena Impero были освобождены и покинули Иран. Другие 16 членов команды по-прежнему остаются на борту судна.

Посольство РФ в Иране ранее информировало, что среди отпущенных членов экипажа есть один россиянин.