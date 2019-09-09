СМИ: власти Зимбабве и семья Мугабе не могут согласовать место его захоронения

ПРЕТОРИЯ, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство Зимбабве и семья экс-президента страны Роберта Мугабе пока не могут договориться относительно того, где будет похоронен бывший глава государства. При этом, как сообщила в понедельник британская медиагруппа Би-би-си , дата похорон в целом согласована - они состоятся в ближайшие выходные дни.

По ее данным, правительство предложило в качестве места захоронения экс-президента национальное кладбище в Хараре, известное как "Акр национальных героев". Оно имеет статус национального пантеона. В свою очередь, родственники Мугабе настаивают на захоронении в его родной деревне Кутама в 85 километрах от столицы.

Как отмечает, в свою очередь, южноафриканская радиостанция SABC, в минувшие выходные прошли консультации между семьей Мугабе и представителями центральных властей. Была достигнута договоренность, что похороны пройдут в формате государственных, на них будет присутствовать нынешний президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и многочисленные приглашенные из других стран мира. Однако место захоронения еще не утверждено.

Нынешняя позиция семьи вызвана тем, что родственники Мугабе все еще возмущены, каким образом он был отстранен два года назад от власти политическими конкурентами, подчеркивает SABC.

Гроб с телом Роберта Мугабе, который скончался в минувшую пятницу в возрасте 95 лет в больнице в Сингапуре, будет доставлен на родину в ближайшую среду, 11 сентября. К этому времени все вопросы относительно похорон должны быть решены.

Национальный герой

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил в стране в пятницу траур, который продлится до тех пор, пока тело Мугабе не будет предано земле. Одновременно глава государства сообщил, что правящей партией бывшему лидеру присвоено звание национального героя.

Роберт Мугабе возглавлял Зимбабве непрерывно в течение 37 лет, с момента провозглашения независимости в 1980 году (в 1980-1987 годах в качестве премьер-министра). В 2017 году он был смещен с поста главы государства. Причиной, приведшей к отстранению Мугабе, стал его конфликт с первым вице-президентом Эммерсоном Мнангагвой. 6 ноября Роберт Мугабе отправил Мнангагву в отставку, однако в поддержку вице-президента выступила армия. 15 ноября Мугабе был помещен под домашний арест, 19 ноября отстранен от руководства правящей партией "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт", а 21 ноября, не дожидаясь импичмента, заявил о добровольной отставке.