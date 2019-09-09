Визит Зеленского в США начнется 23 сентября

"У нас есть приглашение, оно даже письменное, что нечасто делается в дипломатии - приглашение прибыть с визитом не просто в США. В США, вы знаете, мы едем 23 сентября. Но прибыть с визитом в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом [США Дональдом Трампом] и правительством США", - сказал он.

При этом Пристайко не указал, когда состоится встреча Зеленского и Трампа. "Есть разные даты, которые мы сейчас отрабатываем. Я думаю, что в ближайшее время вы узнаете", - пояснил он.

Дональд Трамп 9 августа сообщал, что Зеленский вскоре будет принят в Белом доме. "Мы с нетерпением ждем встречи с ним. Он уже был приглашен в Белый дом, и он желает приехать. И, думаю, он приедет", - сказал президент США.

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