Полиция Гонконга задержала еще 157 участников уличных беспорядков

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Гонконга за последние три дня задержали 157 активных участников уличных беспорядков в возрасте от 13 до 63 лет. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции представитель пресс-службы полиции суперинтендант Джон Цзе.

"Они обвиняются в нелегальных собраниях, владении оружием, нападении на офицеров, хулиганстве и преступном нанесении ущерба", - отметил он.

По его словам, радикалы устраивали поджоги, ломали светофоры, совершали погромы на станциях метро. Полиция неоднократно применяла для их разгона слезоточивый газ и резиновые пули. Не менее 12 стражей порядка получили ранения в столкновениях.

В понедельник глава гонконгской администрации Кэрри Лам проинспектировала станцию метро Central в деловом центре города. Накануне группы протестующих учинили там акты вандализма: били стекла, ломали автоматы по продаже билетов, подожгли один из выходов.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются уже три месяца. 4 сентября Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.