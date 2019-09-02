"Конец близок". Какие сигналы КНР посылает протестующим в Гонконге

"Насилие в Гонконге должно прекратиться немедленно" — так озаглавлена редакционная статья государственного информационного агентства Синьхуа, которая вышла 1 сентября. Днем ранее Гонконг пережил один из самых жестких раундов протеста: участники беспорядков использовали так называемые бензиновые бомбы в центре города, полицейские отвечали водометами и слезоточивым газом.

13 недель продолжаются массовые беспорядки в Гонконге, поводом для которых стал закон об экстрадиции преступников в КНР. Терпение Пекина на исходе, и, судя по публикациям в государственных СМИ Китая, для усмирения протестующих рассматривается в том числе вариант силового вмешательства. ТАСС изучил, какие сигналы материк посылает мятежной автономии.

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

"Столкнувшись с вопиющими актами насилия, правительство Специального административного района Гонконга (САРГ) и полиция Гонконга приняли решительные меры по обеспечению соблюдения закона и прекращению насилия, — пишет Синьхуа. — Мятежники и их закулисные сторонники кричали о "свободе" и "демократии", но закрывали глаза на свободу людей, насильственно препятствуя им ходить в школу и на работу".

По утверждению агентства, "за насилием и хаосом в Гонконге стоит тщательно продуманная схема мятежников и их покровителей, чьи реальные намерения сейчас стали явно видны": "Они пытались разжечь беспорядки в Гонконге и поставить под угрозу принцип "одна страна, две системы", прежде чем распространить "цветную революцию" на материковую часть Китая".

"Однако их попытка "похитить Гонконг" и надавить на центральные власти — это всего лишь заблуждение. В отношении таких принципиальных вопросов не стоит ожидать никаких уступок", — говорится в статье.

Синьхуа приводит "три основных красных линии", которые нельзя пересекать: никто не должен вредить национальному суверенитету и безопасности; никто не должен оспаривать власть центральных органов власти и авторитет Основного закона САРГ; никто не должен использовать Гонконг для проникновения на материк и его подрыва.

В статье также содержится предупреждение: "Конец близок для тех, кто пытается разрушить Гонконг и противостоять Китаю".

"Вариант силового вмешательства — в распоряжении Пекина"

В тексте Синьхуа не говорится о планах военного подавления протестов. Однако ранее агентство ссылалось на слова Дэн Сяопина, который в 1984 году заявлял о "необходимости вмешательства" центрального правительства в случае беспорядков в автономии. Еще в середине августа об этом же писал таблоид Global Times.

"Пекин не принял решения о силовом вмешательстве, чтобы подавить беспорядки в Гонконге, но этот вариант явно находится в распоряжении Пекина", — говорится в редакционной статье от 15 августа.

"Собравшаяся в Шэньчжэне Народная вооруженная полиция направила четкое предупреждение участникам беспорядков в Гонконге, — пишет Global Times. — Если Гонконг не может самостоятельно восстановить верховенство закона, а беспорядки усилятся, центральному правительству будет необходимо предпринять прямые действия на основе Основного закона [КНР]".