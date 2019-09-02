"Конец близок". Какие сигналы КНР посылает протестующим в Гонконге

13 недель продолжаются массовые беспорядки в Гонконге, поводом для которых стал закон об экстрадиции преступников в КНР. Терпение Пекина на исходе, и, судя по публикациям в государственных СМИ Китая, для усмирения протестующих рассматривается в том числе вариант силового вмешательства. ТАСС изучил, какие сигналы материк посылает мятежной автономии.
"Не стоит ожидать никаких уступок"
"Насилие в Гонконге должно прекратиться немедленно" — так озаглавлена редакционная статья государственного информационного агентства Синьхуа, которая вышла 1 сентября. Днем ранее Гонконг пережил один из самых жестких раундов протеста: участники беспорядков использовали так называемые бензиновые бомбы в центре города, полицейские отвечали водометами и слезоточивым газом.
"Столкнувшись с вопиющими актами насилия, правительство Специального административного района Гонконга (САРГ) и полиция Гонконга приняли решительные меры по обеспечению соблюдения закона и прекращению насилия, — пишет Синьхуа. — Мятежники и их закулисные сторонники кричали о "свободе" и "демократии", но закрывали глаза на свободу людей, насильственно препятствуя им ходить в школу и на работу".
По утверждению агентства, "за насилием и хаосом в Гонконге стоит тщательно продуманная схема мятежников и их покровителей, чьи реальные намерения сейчас стали явно видны": "Они пытались разжечь беспорядки в Гонконге и поставить под угрозу принцип "одна страна, две системы", прежде чем распространить "цветную революцию" на материковую часть Китая".
"Однако их попытка "похитить Гонконг" и надавить на центральные власти — это всего лишь заблуждение. В отношении таких принципиальных вопросов не стоит ожидать никаких уступок", — говорится в статье.
Синьхуа приводит "три основных красных линии", которые нельзя пересекать: никто не должен вредить национальному суверенитету и безопасности; никто не должен оспаривать власть центральных органов власти и авторитет Основного закона САРГ; никто не должен использовать Гонконг для проникновения на материк и его подрыва.
В статье также содержится предупреждение: "Конец близок для тех, кто пытается разрушить Гонконг и противостоять Китаю".
"Вариант силового вмешательства — в распоряжении Пекина"
В тексте Синьхуа не говорится о планах военного подавления протестов. Однако ранее агентство ссылалось на слова Дэн Сяопина, который в 1984 году заявлял о "необходимости вмешательства" центрального правительства в случае беспорядков в автономии. Еще в середине августа об этом же писал таблоид Global Times.
"Пекин не принял решения о силовом вмешательстве, чтобы подавить беспорядки в Гонконге, но этот вариант явно находится в распоряжении Пекина", — говорится в редакционной статье от 15 августа.
"Собравшаяся в Шэньчжэне Народная вооруженная полиция направила четкое предупреждение участникам беспорядков в Гонконге, — пишет Global Times. — Если Гонконг не может самостоятельно восстановить верховенство закона, а беспорядки усилятся, центральному правительству будет необходимо предпринять прямые действия на основе Основного закона [КНР]".
Издание припоминает слова помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который провел параллель между ситуацией в автономии и событиями на площади Тяньаньмэнь в Пекине. "Инцидент в Гонконге не будет повторением политического инцидента 4 июня 1989 года, — подчеркивает Global Times. — Вашингтон не сможет запугать Китай, используя беспорядки 30-летней давности. Китай намного сильнее и зрелее, и его способность справляться со сложными ситуациями значительно возросла".
В других редакционных статьях Global Times возлагала вину за насилие в Гонконге на "кучку сумасшедших бунтарей", а их покровителями называла американцев, которые "хотят использовать беспорядки для ослабления Китая". Главред издания Ху Сицзинь рассматривал ситуацию в Гонконге как потенциальное "поле битвы" между КНР и США, предупреждая о возможных катастрофических последствиях такого столкновения.
"Пора в школу"
Публикации китайских государственных СМИ сопровождались обширной информационной кампанией в соцсетях. В первые недели протестов такие китайские площади, как Weibo, не давали информации о протестах в Гонконге. Затем это стало одной из самых популярных тем, соцсети заполонили комментарии с осуждением действий протестующих и поддержкой единства КНР и Гонконга. Больше всего досталось молодым протестующим — их называли "бесполезной молодежью", "безответственными" и "радикалами". Хештег #HongKongUselessYouth (#БесполезнаяМолодежьГонконга) собрал 200 млн просмотров и 58 тыс. комментариев, многие из которых враждебны и оскорбительны по отношению к участникам акций.
В ответ на бойкот занятий в Гонконге студенты из континентального Китая стали оставлять в соцсетях комментарии: "Возвращайтесь — пора в школу!" Посты с одинаковым или похожим сообщением, как утверждается, были получены от студентов почти 100 университетов КНР и опубликованы под статьей China Youth Daily — официальной газеты Коммунистического союза молодежи Китая.
Молодые гонконгцы оставили эти увещевания без внимания. В понедельник сотни учеников вышли на забастовки вместо уроков, тем самым дав понять: с новым учебным годом волна протестов не отступит.
Артур Громов